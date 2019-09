Jugadores de América se impactaron con la lesión de "Gio"

El americanismo quedó consternado tras la aparatosa herida que Antonio Briseño le causó a Giovani dos Santos, en el muslo derecho, durante el clásico nacional. Sin embargo, el mensaje es el mismo: "estamos siempre contigo, Gio".

"Nosotros nos preocupamos, en la cancha era demasiado fuerte lo que se veía (la herida)", expresó Guido Rodríguez tras la victoria 4-1 del América sobre el Guadalajara. "Que el daño sea lo menos posible, él sabe que tiene el apoyo de todo el equipo".

Sebastián Córdova, héroe azulcrema ayer sábado por la noche, dedicó su doblete a Dos Santos.

"Es una lástima, son cosas de futbol, pero se lo dedicamos a Gio", replicó el mediocampista.

Por su parte, Henry Martín admitió que quedó impactado por la herida de su compañero del Nido.

"No vi la jugada, pero sí las imágenes, es impresionante, mucha fuerza y ánimo, estamos con él siempre", atizó el atacante, quien selló la victoria en el clásico con un gol de tijera.

Por otro lado, Bruno Valdez prefirió no ser juez en la entrada del defensa rojiblanco Antonio Briseño.

"Gio cuenta con nosotros, es una herida fuerte y muy abierta, ojalá quede sólo en un raspón.

"Memo (Ochoa) quedó caliente por la jugada y por cómo quedó la herida de Gio... (Exigir un castigo para Briseño), yo no decido eso", concluyó.