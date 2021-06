Jugadores de Chile habrían metido prostitutas a sus cuartos

Si algo ha caracterizado a la selección de Chile es que, además de tener buenos jugadores, estos siempre caen en alguna indisciplina.

Según medios chilenos, cinco jugadores de la selección andina que compiten en la Copa América de Brasil, fueron sorprendidos metiendo prostitutas a sus cuartos la noche del viernes, entre los nombres que han salido a la luz están: Arturo Vidal, Gary Medel, Pablo Galdames (sí, el hijo del ex jugador de Cruz Azul que ahora es político en su país), un ex viejo conocido del futbol mexicano Eduardo Vargas y Jean Meneses, jugador del León.

Estos jugadores habrían sido suspendidos del entrenamiento de este día.

El técnico del cuadro chileno Martín Lasarte ha dicho que si la Asociación no actúa al respecto, renunciará con carácter de inmediato a dirigir al equipo, pues hay quienes afirman que los directivos han dado como primera opción la de tapar el escándalo y seguir adelante en el torneo.

Chile está en el grupo A empatado en el primer lugar con cuatro puntos junto a Argentina. Su próximo duelo es mañana en contra de Uruguay.