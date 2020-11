Jugadores de la LBM denuncian que ya no tienen ni para comer

Marcelo Alatorre, exjugador de la Liga MX y hoy en el Real San José de la Liga de Balompié Mexicano, ha revelado mediante Twitter que los compromisos con los jugadores no se han cumplido y no se les han pagado los sueldos.

El futbolista acusa que los jugadores se han quedado sin dinero para subsistir.

"Se presentó Javier Salinas al proyecto, desde hace días estamos esperando una certeza... Sabemos que es de paciencia, pero hoy sábado 14 se agotó el sustento para los jugadores que tenemos familia, y los jóvenes que ayudan a sus padres y hermanos".

Seguirá denunciando todo lo que sucede con la falta de pagos: "Estaré subiendo cómo vivimos, las deudas que tenemos, lo que ha pasado con jóvenes Sub 21 que nos ruegan ayuda de lo que están pasando. Queremos repuesta, queremos certeza para vivir y es por necesidad".

Al presidente del equipo, hace semanas que no lo contactan. "Nuestro presidente Jesús Torres Servín se escondió desde la final del torneo Por ti y jamás apareció dejando al mando a José María y a Augusto los 2 socios de menor porcentaje del equipo. No tenemos repuesta y contacto con ellos en los grupos que tenemos con ellos".

La cuestión se ha vuelto dramática: "No hay para comer. No hay para vivir.

Se agotaron los recuerdos. El ayudarnos entre nosotros ya nos rebasó. Sólo pedimos estabilidad y un cambio a ese cambio que ustedes quieren y que no sea lo mismo de la liga de enfrente".