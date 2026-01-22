logo pulso
Jugadores del Man City reembolsarán entradas

Por AP

Enero 22, 2026 03:00 a.m.
Jugadores del Man City reembolsarán entradas

MANCHESTER.- Los jugadores del Manchester City reembolsarán el costo de las entradas a los aficionados que viajaron a Noruega para la inesperada derrota 3-1 ante el modesto Bodo/Glimt en la Liga de Campeones.

El delantero Erling Haaland se disculpó inmediatamente después del partido del martes por el desempeño del City, diciendo que fue "vergonzoso".

Haaland forma parte de un grupo de capitanes que también incluye a Bernardo Silva, Ruben Dias y Rodri, y el miércoles dijeron en un comunicado conjunto que los jugadores reembolsarán a los 374 seguidores que hicieron el largo viaje a Bodo, que se encuentra al norte del Círculo Polar Ártico.

"Nuestros seguidores significan todo para nosotros", decía el comunicado. "Sabemos el sacrificio que hacen nuestros aficionados cuando viajan por todo el mundo para apoyarnos en casa y fuera, y nunca lo daremos por sentado. Son los mejores aficionados del mundo".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"También reconocemos que fue mucho viaje para los aficionados que nos apoyaron en el frío helado durante una noche difícil para nosotros en el campo", agregaron. "Cubrir el costo de estas entradas para los aficionados que viajaron a Bodo es lo mínimo que podemos hacer".

