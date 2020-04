Jugadores españoles entran en rebeldía

CDMX.- La Asociación de Futbolistas Españoles ha decidido parar todo intento de los clubes de La Liga por acelerar un regreso a las canchas en plena pandemia de Covid-19.

Los capitanes de los clubes de la Primera y Segunda División ese España se han reunido con el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, para manifestar "no volverán a la competición hasta que las autoridades sanitarias lo autoricen, asegurando que no existe riesgo de ningún tipo la disputa de los diferentes partidos, tanto para el propio jugador como para la afición".

Se ha dado a conocer un comunicado donde se destaca la crítica por la "decisión de La Liga de promover los ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo: es la adopción por parte de la empresa de una suspensión temporal de la relación laboral con una parte concreta de sus trabajadores) pese a tener una economía saneada".

El sindicato español ha condenado a la propuesta que hicieron los clubes para no tener problemas económicas derivados del parón de la competición por el coronavirus.

CINCO PUNTOS DEL COMUNICADO

1.- Los futbolistas de Primera y Segunda División queremos manifestar que siendo conscientes de la situación que estamos viviendo, afirmamos que en todas las reuniones mantenidas la primera preocupación y exigencia es la salud, y que la competición no debe reanudarse hasta que las autoridades sanitarias lo autoricen.

2.- Respecto al calendario de la competición, queda supeditado a las decisiones de las autoridades sanitarias. Desde AFE se exigirá una decisión a los efectos. Queda todo condicionado a la salud individual y a la protección de la salud pública, la de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país.

3.- La vuelta a la competición, que supone la vuelta a los terrenos de juego y a nuestros vestuarios, requerirá de un protocolo que determine la existencia de un coordinador de prevención de riesgos y especialista en pandemias, que garantice la seguridad sanitaria a todos los operadores que actúan en el ámbito del futbol.

4.- En cuanto a los ERTE, resulta extraño que desde La Liga se apoye los mismos, teniendo en cuenta que el control económico, y la bien saneada economía predicada desde la patronal, en relación a los clubes, no ha supuesto un colchón para una situación temporal de dos meses, siendo conscientes de que la competición ha sido suspendida y no cancelada. Y teniendo en cuenta que los propios clubes y los jugadores individualmente están llegando a acuerdos en lo que se refiere a los salarios. Lo que no vamos a hacer los futbolistas es que se dejen de garantizar nuestros derechos laborales.

5.- Para finalizar, los que suscribimos este documento estamos tan comprometidos con esta sociedad que queremos dejar claro que la vuelta a la competición no debe hacerse sin una decisión expresa de las autoridades, pues no se trata del futbolista, sino de todo su entorno. Y en este sentido, si tenemos que llevar a cabo una iniciativa en el Congreso de los Diputados, lo haremos. La salud debe ser cosa de todos.