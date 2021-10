Jugadores respaldan continuidad de Leaño

GUADALAJARA.- En este momento los resultados no respaldan al entrenador interino Marcelo Michel Leaño, pero la plantilla cree que con el actual cuerpo técnico, pueden lograr mejores resultados porque les agrada la propuesta y sienten que ante el Toluca, comenzarán la cuesta arriba, que se reencontrarán con el gol en la Liga y ganar, será la única forma de dar respaldo para que no se piense en otro estratega.

Jesús Angulo señaló que por ahora lo único de lo que se habla al interior, es de la alegría que hay en el plantel, del ambiente que pone el cuerpo técnico, la claridad con la cual expresan lo que desean y también, el trato personalizado que da Leaño y sus colaboradores.

"La verdad estamos cómodos, estamos bien con el sistema, con el cuerpo técnico porque tienen ideas muy buenas, si las llevamos a cabo nos puede ayudar a termina el torneo de la mejor manera, no estamos pensando en un cambio, nos hemos sentidos cómodos y lo hemos platicado. Tanto yo como mis compañeros estamos en el mismo canal, que estamos bien, cómodos, que hay más alegría y hay que seguir por la misma línea, hay que apoyar al cuerpo técnico, porque nos han dado más posibilidades de ganar partidos".

Angulo precisó que no está al tanto de lo que se dice al exterior del equipo, que está concentrado en lo que debe hacer para elevar su nivel y ni idea tiene de los nombres que se manejan, pero a única manera de eliminar esos pensamientos, cambio de estratega, es ganando, calificando y peleando por el título siendo agresivos.

"Sinceramente no he estado al pendiente de nuevos técnicos, no he visto muchas noticias al respecto. Sinceramente nos estamos adaptando mucho mejor a lo que nos piden, creo que el equipo está notando que se está viendo más unión, más alegría, lo comentamos y creo que ahora estamos bien con el cuerpo técnico. No estamos pensando tanto en un cambio".