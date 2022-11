Jugar contra México son partidos bravos: "Kun" Agüero

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 23 (EL UNIVERSAL).- Argentina se juega la vida en el Mundial Qatar 2022, el sábado ante la Selección Mexicana en el Estadio Lusail. Un duelo que se espera tenso por ambos equipos.

Después de la derrota sorpresiva ante Arabia Saudita y del empate sin goles entre México y Polonia, la Selección Argentina está obligada a derrotar sí o sí al Tricolor, pero no será tarea sencilla y así lo consideran sus exfutbolistas.

"La experiencia que tenemos, México te va a jugar de igual a igual, es un equipo complicado. Pero a Argentina le viene bien un equipo que deje espacios. Nosotros estamos acostumbrados a eso, con espacios somos mucho más eficaces lastimando", declaró Sergio "Kun" Agüero en ESPN.

El histórico del Manchester City considera que México abrirá más espacios que Arabia Saudita, pero "no quiere decir que va a ser fácil... México cada que lo enfrentamos, los primeros minutos son a morir".

Por su parte, el ex defensor argentino, Pablo Zabaleta, afirmó que México mostró buenas cosas ante la Selección de Polonia, pero enfatizó que les falta un delantero determinante.

"Me da la sensación que salían muy bien del fondo, se sentían cómodos, tienen muy buenos jugadores, (Héctor) Herrera se empezó a soltar, ya no bajaba tanto, los laterales cruzaban, se asoció con Vega, Lozano. Lo que me da la impresión, a México ahora le está faltando un delantero que sea más determinante en los metros finales, ese jugador distinto. Con todo respeto", declaró el ex lateral argentino.

Sin embargo, reafirmó su respeto por México y destacó la calidad de sus futbolistas.

"Respeto mucho a México, porque son futbolistas que están jugando en equipos importantes y saben lo que hacen. En un Mundial ya no hay equipos fáciles", concluyó.