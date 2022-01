Jugará el Tri en el Azteca con o sin público

CIUDAD DE MÉXICO.- Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, confirmó que los juegos eliminatorios contra Costa Rica y Panamá, se realizarán en el estadio Azteca, exista o no acceso al público.

La FIFA ha castigado con dos juegos de veto para la Selección Mayor, debido a los actos discriminatorios ocurridos en juegos pasados. La FMF ha metido el caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo, y aunque la resolución pueda salir ocho meses después, bien podría haber una sorpresa en cuanto al aforo: "Será difícil que podamos ver estadios llenos en estos juegos, pero estaremos pendientes en los próximos días, de alguna definición", comunicó De Luisa.

"La decisión del TAS la podremos ver en un periodo largo, quizá ocho o diez meses", pero también "podrán venir diferentes acciones antes de la definición del TAS, y eso estaremos pendientes en los próximos días. Pero pase lo que pase, los juegos serán en el Azteca".

Eso sí, vendrán nuevas medidas: "con una mayor contundencia, también lo anunciaremos pronto. Sabremos cómo se operarán estos partidos próximamente, pero con estas medidas se deberá de tener una solución definitiva. La gente que sí quiere ir al estadio y se comporta, no debe de pagar, ni debemos de poner en peligro el futuro de la Selección".

En el caso que se presentó ante el TAS y la FIFA, Yon de Luisa no quiso hacer comparación con el trato que se le da a otras federaciones, donde no se castiga con tanta severidad. "Más que a la FIFA reclamar con lo que hacen o no hacen con otras federaciones. Reclamamos lo que hacen con nosotros. No se considera todo lo que sí se hace, todas las campañas, todo el apoyo de los medios de comunicación, el apoyo de la afición que ha cambiado su proceder, y sobre todo que no se respetan los tres pasos. Esos son los temas en los que han ido nuestros reclamos".

En la FMF piensan que hay una la posibilidad de que la FIFA suspenda el castigo mientras que se realiza el juicio en el TAS. Todo esto se podría saber el jueves o viernes próximo, a más tardar.