Jugarán 49ers vs. Rams en Australia

SAN FRANCISCO.- Los 49ers de San Francisco enfrentarán a sus rivales divisionales, los Rams de Los Ángeles, en el primer partido de temporada regular de la NFL en Australia la próxima campaña, y los Cowboys de Dallas serán uno de los equipos que jugarán el primer partido en Río de Janeiro, informó el jueves la liga.

La NFL había anunciado el año pasado que disputaría un partido en 2026 en el Melbourne Cricket Ground, un recinto que tiene capacidad para unos 100.000 espectadores en Melbourne. El año pasado se dio a conocer que el equipo local para ese partido serían los Rams, como parte de un compromiso de varios años para jugar en Melbourne, Australia.

"Los 49ers son una franquicia popular dentro del mercado australiano, y este partido de rivalidad solidifica lo que sabemos que será una experiencia increíble de la NFL para nuestros fanáticos en Australia", afirmó Charlotte Offord, gerente general de NFL Australia & Nueva Zelanda.

La NFL jugará un récord de nueve partidos internacionales la próxima temporada, incluyendo los primeros de la liga en París y Río de Janeiro.

Los Cowboys fueron anunciados el jueves como uno de los equipos que jugarán en Río.

"Estamos orgullosos de dar la bienvenida a los Cowboys a Brasil para el primer partido de la NFL en Río de Janeiro", dijo Luis Martinez, gerente general de NFL Brasil.

"Presentar a uno de los equipos más icónicos de la liga en el Estadio de Maracaná marca un hito poderoso en el crecimiento continuo del deporte a nivel mundial" .

La fecha de los partidos en Melbourne y Río y el oponente de los Cowboys no se han anunciado todavía.