logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡UN AÑO MÁS CON FELICIDAD!

Fotogalería

¡UN AÑO MÁS CON FELICIDAD!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Jugarán 49ers vs. Rams en Australia

Se enfrentarán en el primer partido de temporada, Cowboys irán a jugar a Brasil

Por AP

Febrero 06, 2026 03:00 a.m.
A
Jugarán 49ers vs. Rams en Australia

SAN FRANCISCO.- Los 49ers de San Francisco enfrentarán a sus rivales divisionales, los Rams de Los Ángeles, en el primer partido de temporada regular de la NFL en Australia la próxima campaña, y los Cowboys de Dallas serán uno de los equipos que jugarán el primer partido en Río de Janeiro, informó el jueves la liga.

La NFL había anunciado el año pasado que disputaría un partido en 2026 en el Melbourne Cricket Ground, un recinto que tiene capacidad para unos 100.000 espectadores en Melbourne. El año pasado se dio a conocer que el equipo local para ese partido serían los Rams, como parte de un compromiso de varios años para jugar en Melbourne, Australia.

"Los 49ers son una franquicia popular dentro del mercado australiano, y este partido de rivalidad solidifica lo que sabemos que será una experiencia increíble de la NFL para nuestros fanáticos en Australia", afirmó Charlotte Offord, gerente general de NFL Australia & Nueva Zelanda.

La NFL jugará un récord de nueve partidos internacionales la próxima temporada, incluyendo los primeros de la liga en París y Río de Janeiro.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los Cowboys fueron anunciados el jueves como uno de los equipos que jugarán en Río.

"Estamos orgullosos de dar la bienvenida a los Cowboys a Brasil para el primer partido de la NFL en Río de Janeiro", dijo Luis Martinez, gerente general de NFL Brasil. 

"Presentar a uno de los equipos más icónicos de la liga en el Estadio de Maracaná marca un hito poderoso en el crecimiento continuo del deporte a nivel mundial" .

La fecha de los partidos en Melbourne y Río y el oponente de los Cowboys no se han anunciado todavía.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Gobierno de Javier Milei establece la Oficina de Respuesta Oficial para combatir desinformación
Gobierno de Javier Milei establece la Oficina de Respuesta Oficial para combatir desinformación

Gobierno de Javier Milei establece la Oficina de Respuesta Oficial para combatir desinformación

SLP

AP

La medida del gobierno argentino para contrarrestar la desinformación y las críticas sobre limitar la libertad de expresión.

Cangrejeros de Santurce remontan y aseguran semifinales en la Serie del Caribe
Cangrejeros de Santurce remontan y aseguran semifinales en la Serie del Caribe

Cangrejeros de Santurce remontan y aseguran semifinales en la Serie del Caribe

SLP

AP

Descubre cómo los Cangrejeros de Santurce logran una victoria memorable sobre los Federales de Chiriquí en la Serie del Caribe, con Johan Camargo y Christian Vázquez como figuras destacadas.

Drake Maye, el quarterback de los Patriots, listo para el Super Bowl
Drake Maye, el quarterback de los Patriots, listo para el Super Bowl

Drake Maye, el quarterback de los Patriots, listo para el Super Bowl

SLP

AP

La historia de Drake Maye, un quarterback con liderazgo y determinación, que busca la gloria en el Super Bowl con los Patriots.

Zamir Loyo Reynaga se Une a Sporting Kansas City como Fichaje Joven
Zamir Loyo Reynaga se Une a Sporting Kansas City como Fichaje Joven

Zamir Loyo Reynaga se Une a Sporting Kansas City como Fichaje Joven

SLP

AP

Conoce la historia de Zamir Loyo Reynaga, el talentoso jugador que llega a Sporting Kansas City con grandes expectativas.