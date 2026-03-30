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Jugarán D. Castillo y M. Ramos con Angelinas

Por Romario Ventura

Marzo 30, 2026 03:00 a.m.
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Jugarán D. Castillo y M. Ramos con Angelinas

La jugadora profesional Diana Castillo, integrante de Olmecas de Tabasco, será una de las principales figuras a seguir en el torneo más importante del año en el softbol femenil de la región, que se llevará a cabo en tierras potosinas.

Castillo, quien se ha consolidado como pieza clave en la Liga Mexicana de Softbol, llegará como una de las jugadoras más destacadas del certamen, tras firmar una tercera temporada consecutiva como titular, además de acumular reconocimientos como Jugadora Más Valiosa en diversos encuentros y destacar como bateadora de poder con múltiples cuadrangulares en su cuenta.

Su trayectoria respalda su calidad, al sumar títulos como campeona nacional en categoría Libre 2025, campeona nacional Máster 2025, subcampeona nacional en la Copa Nuevo León 2025, así como campeona estatal de Tamaulipas en Primera Fuerza Libre. Además, cuenta con medallas en competencias de la Juegos Nacionales CONADE, reafirmando su lugar como una de las exponentes más completas del softbol mexicano.

Para este torneo, Castillo hará batería con la experimentada receptora Mony Ramos, reconocida como la mejor bateadora en San Luis Potosí durante tres años consecutivos y campeona estatal en Tamaulipas por cuatro temporadas seguidas. Ambas jugadoras, compañeras también en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, han demostrado liderazgo tanto en el ámbito deportivo como académico.

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El dúo formará parte del equipo local Las Angelinas de Santa María del Río, escuadra que buscará protagonismo en el certamen con una base sólida de talento y experiencia.

Con jugadoras de alto nivel, el torneo promete un espectáculo competitivo y de gran calidad, donde figuras como Diana Castillo y Mony Ramos buscarán marcar diferencia en el diamante, consolidando además el crecimiento y la relevancia del softbol femenil en la región.

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