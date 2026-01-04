Julián Carranza es jugador de Necaxa

Si fichar diera títulos, Necaxa sería un equipo de época en la Liga MX. Tras la salida de Diber Cambindo del cuadro ahora dirigido por Martín Varini, los Rayos no tardaron en encontrar un refuerzo de lujo: Julián Carranza.

Fiel a su costumbre desde su regreso a la Primera División hace 10 años, la directiva necaxista se movió en el mercado internacional para cubrir las bajas de cara al Clausura 2026, aunque ahora no lo hizo mirando a Sudamérica, sino a Europa.

Necaxa anunció este sábado la incorporación del delantero argentino Julián Carranza como refuerzo. El atacante de 25 años llega a las filas electricistas en transferencia definitiva procedente del Feyenoord de los Países Bajos.

Carranza militó recientemente en el Leicester City de la Championship de Inglaterra, equipo al que fue cedido a préstamo, participación en la que disputó nueve encuentros oficiales sin lograr anotar. Tras concluir su cesión en el conjunto inglés, el futbolista regresó al Feyenoord, club dueño de su carta, que decidió concretar su traspaso al conjunto de Aguascalientes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con el cuadro de la Eredivisie, Carranza tuvo mayor actividad, al participar en 21 partidos oficiales y registrar cuatro anotaciones, experiencia que ahora buscará capitalizar en el futbol mexicano.