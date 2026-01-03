logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANTE NUEVOS RETOS

Fotogalería

ANTE NUEVOS RETOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Un "calvario" obtener citas en el IMSS

Por Martín Rodríguez

Enero 03, 2026 03:00 a.m.
A
Un "calvario" obtener citas en el IMSS

Las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) amanecieron saturadas y no precisamente de pacientes, sino de derechohabientes que inundaron las solicitudes de servicio en laboratorio, diferentes tipos de escaneo y exploración y en la farmacia.

No se trata de un mal servicio de los médicos, sino de una institución que ya no puede con el número de peticionarios de servicio. Este viernes sólo dieron 70 fichas y hay citas diferidas desde hace meses.

El problema más fuerte ocurrió en el Hospital General de Zona Número 50, donde los pacientes o sus familiares, se encontraron con la sorpresa de que no había respeto a citas, filas de atención e insuficiencia de personal.

Los principales afectados son pacientes del área oncológica que requieren de la práctica de estudios diversos tales como tomografías y rayos X, necesarios para verificar la progresión de la enfermedad y en su caso el diagnóstico de tratamientos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los derechohabientes consideraron que en la clínica hay una cosa increíble, hay una fila de más de 30 gentes en farmacia, y ocurrió porque algunos pacientes acudieron a buscar una cita para Rayos X , "y salen con que todavía no tiene agenda y para laboratorio, otra fila increíble... perdón, pero eso no es justo".

Para las 10 de la mañana estaba toda la gente molesta y aún con ello, los trabajadores "le contestaron a uno que pues ni modo es lo que hay".

LEA TAMBIÉN

¿Qué especialidades no pospondrán citas en el IMSS?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que durante la contingencia sanitaria por COVID-19, las especialidades no pospondrán citas y continuarán trabajando. "Por tu segu...

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

El Realito presenta su primera falla
El Realito presenta su primera falla

El Realito presenta su primera falla

SLP

Rolando Morales

Se activó un protocolo de atención en la zona afectada, señaló Interapas

Operativo "Año Nuevo Seguro" reporta saldo blanco
Operativo "Año Nuevo Seguro" reporta saldo blanco

Operativo "Año Nuevo Seguro" reporta saldo blanco

SLP

Martín Rodríguez

Cuenta la UPSLP con mayor certeza jurídica
Cuenta la UPSLP con mayor certeza jurídica

Cuenta la UPSLP con mayor certeza jurídica

SLP

Samuel Moreno

La universidad consolida una oferta académica más diversificada

Bajan homicidios dolosos en SLP
Bajan homicidios dolosos en SLP

Bajan homicidios dolosos en SLP

SLP

Rolando Morales

Implica una disminución del 54.2% respecto del 2024