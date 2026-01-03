Un "calvario" obtener citas en el IMSS

Las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) amanecieron saturadas y no precisamente de pacientes, sino de derechohabientes que inundaron las solicitudes de servicio en laboratorio, diferentes tipos de escaneo y exploración y en la farmacia.

No se trata de un mal servicio de los médicos, sino de una institución que ya no puede con el número de peticionarios de servicio. Este viernes sólo dieron 70 fichas y hay citas diferidas desde hace meses.

El problema más fuerte ocurrió en el Hospital General de Zona Número 50, donde los pacientes o sus familiares, se encontraron con la sorpresa de que no había respeto a citas, filas de atención e insuficiencia de personal.

Los principales afectados son pacientes del área oncológica que requieren de la práctica de estudios diversos tales como tomografías y rayos X, necesarios para verificar la progresión de la enfermedad y en su caso el diagnóstico de tratamientos.

Los derechohabientes consideraron que en la clínica hay una cosa increíble, hay una fila de más de 30 gentes en farmacia, y ocurrió porque algunos pacientes acudieron a buscar una cita para Rayos X , "y salen con que todavía no tiene agenda y para laboratorio, otra fila increíble... perdón, pero eso no es justo".

Para las 10 de la mañana estaba toda la gente molesta y aún con ello, los trabajadores "le contestaron a uno que pues ni modo es lo que hay".