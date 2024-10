Reacción de Julio César Chávez ante la cancelación de la pelea en Pachuca

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 7 (EL UNIVERSAL).-Vaya escándalo que se armó el sábado por la noche en Pachuca luego de que se cancelara la pelea entre Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez, y Misael "Chino" Rodríguez.

El medallista en los Juegos Olímpicos de Río 2016 habría decidido no combatir ante Omar por su peso, alegando que éste había subido tras la ceremonia de pesaje, algo que molestó e hizo explotar al "Gran Campeón Mexicano".

"Estoy decepcionado con Robert García y con Misael Rodríguez. Ahora resulta que no subieron a pelear porque Omar estaba un kilo arriba después de que se rehidrató. Omar dio bien el peso y él se toma el líquido, él puede subir lo que quiera", dijo Julio César a través de un video publicado en redes.

"Todavía le dije yo al 'Chino' y a Robert García, porque decían que pesaba 90 kilos, y Omar ya con los guantes puestos y todo peso 84 kilos", añadió.

Tras la cancelación de la pelea, Omar Chávez salió a dar la cara ante la gente que asistió a La Monumental Plaza de Toros Vigente Segura, en Pachuca, donde dijo: "Estuve dos meses entrenando en la Malinche, vengo, doy el peso, cumplo con todo lo que la Comisión me pide, me subo al ring, veo a todo el público, se me hace una falta de respeto, principalmente para ustedes (el público), porque ustedes pagan un boleto y vienen a ver una función", apuntó el hijo del 'Gran Campeón', quien ofreció disculpas: "Yo me hubiera subido porque tengo un compromiso y siempre cumplo mis compromisos".

Ya con los motivos dados por los rivales (quienes habrían no peleado por el tema del peso de Omar), fue entonces cuando Julio César Chávez se volvió a lanzar contra el 'Chino' Rodríguez y Robert García: "Mientes pinche Robert García y Misael Rodríguez, bola de culones y cabrones, aquí está lo que peso, 82.40, para que no le mientas a la gente. La gente no te va a creer cabrón. Pinche par de culones", dijo Chávez, quien mostró de su celular una fotografía de la báscula.