Julio César Chávez enfrenta el Covid con vitamina C

ulio César Chávez compartió su estado de salud tras contagiarse de Covid-19, el expugilista mencionó que sigue sin presentar síntomas.

Por medio de un video de Tik Tok que publicó Polo Chávez, hermano de Julio, informó que se encuentra estable.

"Gracias a Dios, gracias a la mi vitamina C que tomo todos los días, me ha hecho un paro muy grande", puntualizó mientras realizaba su rutina en una corredora.

El gran campeón mexicano recalcó los beneficios que le ha generado la vitacima C, "No he tenido síntomas de calentura, de tos, simplemente salí positivo... No es por echarle choro, pero gracias a esta vitamina C estoy sano".

Fue el pasado miércoles cuando la promotora, de una obra de teatro donde el exboxeador participa, detalló que J.C Chávez había contraído Covid-19, especificando que es asintomático.

De igual forma el "César del Boxeo" destacó que su condición física le ayuda a enfrentar la enfermedad.

"Gracias a Dios, gracias a mi entrenamiento, gracias a mi disciplina voy bien", finalizó Julio César Chávez.