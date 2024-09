Ronaldo Rodríguez broma con ser hijo de Julio César Chávez

La UFC vive un gran momento en México, mismo que ha sido reforzado con una gran cantidad de peleadores dentro de la compañía, quienes con su estilo se han ganado el respeto de los aficionados y especialistas.

En la lista de representantes aztecas, destaca uno en especial por su calidad en la jaula, que sumando a su carisma le ha permitido ir escalando en búsqueda de una oportunidad en las carteleras principales.

Se trata de Ronaldo "Lazy Boy" Rodríguez, quien participó en la más reciente función Noche UFC, y que en una entrevista compartió su admiración por Julio César Chávez, bromeando que incluso es su padre.

"Claro que sí, mírame la trompa ¿Cómo no? Si es mi papá. Nada más que no me dieron el apellido. Chávez papá, Chávez señor es mi papá, no' más que no me han dado el apellido", dijo el joven peleador en entrevista con ESPN.

Ronaldo Rodríguez, quien tiene una marca de 17-2, aprovechó el comentario para aplaudir las cualidades del legendario boxeador, estableciendo que espera poner el nombre de México en lo más alto de su disciplina.