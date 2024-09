"Pin... Jaime cab...", gritó Julio César Chávez a Munguía en pelea

Julio César Chávez forma parte del equipo de Box Azteca, quienes transmitieron este viernes la pelea de Jaime Munguía frente a Erik Bazinyan, aunque el mexicano ganó el ´Gran Campeón Mexicano´ no lo perdonó y lo insultó al finalizar la pelea.

Munguía no tuvo el control total de la pelea, Bazinyan durante los primeros rounds fue superior llevándose las tarjetas a su favor.

La situación comenzó a preocupar a Chávez, quien desde el lugar de transmisión le gritaba a tijuanense ciertas indicaciones para que pudiera liquidar a Erik.

Los gritos de Julio César son normales en cada pelea, ya que se emociona y trata de ayudar al boxeador mexicano con ciertos consejos.

Munguía mientras estaba en la esquina durante la pausa de cada round volteaba a ver al ´César del Boxeo´ intentando aplicar lo que le gritaba.

Llegó el décimo round y fue cuando Jaime logró el nocaut sobre Erik Bazinyan ahí llegó el insulto de Julio César Chávez, aunque no fue de manera negativa, es la forma de ser del exboxeador.

"Pinche Jaime cabrón te voy a cobrar horas extras porque me tuviste al borde del abismo", expresó Julio en plena transmisión, generando risas en sus compañeros Rodolfo Vargas y Rafael Ayala.

Munguía consigue victoria con brutal nocaut

La cartelera de boxeadores mexicanos en septiembre se mantiene y fue turno de Jaime Munguía, quien se enfrentó y derrotó por nocaut a Erik Bazinyan.

El mexicano protagonizó la función en el Glendale, Arizona y emocionó a los asistentes porque pasó de menos a más el peleador fronterizo.

Jaime Munguía logró salir con la victoria, pero fue una pelea complicada.

En los primeros rounds Bazinyan tenía el control de la pelea, el poder que caracterizaba a Munguía no aparecía.

Fue hasta el sexto round cuando Jaime parece recuperó la memoria y empezó a realizar las combinaciones al rostro que lo han colocado como uno de los mejores boxeadores de la actualidad.

Llegó el décimo round y ahí cambió todo. Jaime Munguía empezó a ir al frente, ya que de esperar a las tarjetas podría salir perdiendo.

Munguía comenzó a atacar directo a Bazinyan, quien por momentos bajó la guardia y ahí entró directo Jaime, al ver que lo dejó mal no lo dejó, lo llevó a las cuerdas y lo noqueó, Erik cayó a la lona, el referí realizó el conteo y anunció que el mexicano se llevó el triunfo.

¿Cómo marcha el récord de Jaime Munguía?

Con la victoria ante Erik Bazinyan el mexicano Jaime Munguía registra 44 triunfos, 35 por nocaut y una sola derrota.

El originario de Tijuana se está desarrollando en la categoría de los supermedianos, fue su cuarta pelea con las 168 libras y aseguró que tiene en la mira a Caleb Plant o Edgar Berlanga.