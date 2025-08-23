Julio César Chávez Jr se presenta a audiencia en Sonora
El pugilista Julio César Chávez Jr recibe prisión preventiva en audiencia en Sonora.
HERMOSILLO, Son., agosto 23 (EL UNIVERSAL).- A unos minutos de la audiencia de Julio César Chávez Jr. en las instalaciones del Consejo de la Judicatura Penal Federal, todo transcurre con normalidad.
Hasta el momento se desconoce si la audiencia que se llevará a cabo este sábado a las 17:00 horas tiempo del Pacífico (18:00 horas del tiempo del Centro) será por videoconferencia o de forma presencial.
El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, Enrique Hernández Miranda, dictó prisión preventiva oficiosa a Julio César Chávez Jr., y en la presente audiencia se determinará si hay vinculación o no a proceso por los cargos que se le imputan.
El pugilista tiene en México una orden de arresto emitida desde marzo de 2023 por delitos relacionados con delincuencia organizada y tráfico de armas, derivada de una investigación iniciada en 2019.
El pugilista se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11, de Hermosillo, tras ser deportado por autoridades estadounidenses.
