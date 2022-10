Julio César Chávez y su nominación al Premio Nacional del Deporte

A-AA+

Para Julio César Chávez, estar nominado al Premio Nacional del Deporte 2022, es un halago, un honor, y un sueño competir por este premio. "Solo falta ganarlo".

"Estoy nominado pero aún no lo gano. Ya con estar nominado es ganancia. La verdad me siento contento, orgulloso", indicó el exboxeador mexicano, durante la presentación del nuevo reloj de Jacob & CO. Y agregó: "Todo ha sido gracias a mi recuperación. Así han venido todos estos reconocimientos y la verdad, bendecido por Dios y agradecido con la vida".

El expugilista aseguró que tarde o temprano sabía que estaría nominado, por lo que no tenía prisa: "No, para mi no. He ganado muchos reconocimientos en la vida". Chávez estará en el categoría de trayectoria destacada por sus aportaciones y logros deportivos que pusieron en alto el nombre de México.

Daniel Aceves, presidente de Premios Nacionales Deportivos Mexicanos A.C. justo a Mauricio Sulaimán, se encargaron de compartir la noticia a través de redes sociales y de mandar en tiempo y forma, tal solicitud para reconocer la carrera del "César del boxeo".