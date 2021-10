Julio Urías pintaba para estrella

Con más de 20 años trabajando con jóvenes, tanto en la academia de los Diablos Rojos, como en el equipo grande, el exlanzador, Luis Fernando Méndez, ha visto surgir a futuras estrellas de la lomita, entre ellos, el ahora estelar de los Dodgers, Julio Urías, a quien así recuerda.

"Me tocó cuando tenía 15 años, lo empezamos a seguir, ya después fue a la academia de Diablos Rojos y de ahí a Estados Unidos, desde chico mostraba esa inteligencia y soltura para lanzar, su pitcheo rompiente, ya se veía que iba a ser estrella", comparte.

"Era muy serio, como tenía un problemita en el ojo, se veía como poquito triste, pero a la hora de que hacía los lanzamientos y se metía al juego, era un excelente lanzador. Me tocó verlo en el Foro Sol con una curva mejor a la que tienen muchos lanzadores grandes. Ahora es de los mejores que hay en Grandes Ligas, el máximo ganador, serlo es una cosa muy difícil", asegura Méndez.

Así que descarta que haya algo que lo saque de balance, ni siquiera que de un momento a otro salga de la rotación para ser de nuevo abridor. "Cuando ya estás bien centrado y eres una persona que acata órdenes, eso no pasa. De relevo o iniciando está preparado, siempre con humildad".

Compararlo con Fernando Valenzuela no es sencillo, pero agrega: "Se parecen en que son ganadores, cuando platicas con ellos, quieren ser los número uno".