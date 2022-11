Julio Urías, tercero en las votaciones por el Cy Young

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 16 (EL UNIVERSAL).- El Cy Young tiene nuevo dueño. El dominicano Sandy Alcántara, de los Marlins de Miami, obtuvo el galardón en la temporada 2022, con una efectividad de 2.8; Justin Verlander de los Astros de Houston, fue el ganador en la Liga Americana.

Max Fried de los Braves de Atlanta fue segundo con 72 unidades, incluyendo 10 votos de segundo lugar, mientras que el mexicano de los Dodgers de Los Ángeles, Julio Urías, fue tercero con 66 puntos y siete votos de segundo lugar.

Ser campeón en efectividad (2.16) en la Liga Nacional y ser el lanzador con mejores números después del All Star Game, con marca de 11-2 y efectividad de 1.26, no le alcanzó al pitcher tricolor.

En sus últimas 14 aperturas, Urías (17-7) permitió dos o menos carreras limpias en todas ellas, pero aun así quedó en el tercer sitio de las votaciones. En 2021 finalizó séptimo con apenas tres votos de quinto lugar.

Julio Urías sigue en su escalada por convertirse en un pitcher de elite en este tipo de premiaciones; sin embargo, en su equipo se ha convertido en el hombre importante arriba del montículo.

Ante la lesión de Walker Buehler y los altibajos de Clayton Kershaw y Tony Gonsolin, "El Culichi" fue el lanzador destacados para el equipo angelino.

En 2020 fue determinante en la postemporada para que los Dodgers terminaran con una sequía de 32 años sin ganar una Serie Mundial; en 2021 fue líder de victorias en las Grandes Ligas y ahora campeón de efectividad en La Nacional. El rumbo del serpentinero mexicano sigue con futuro promisorio.

No obstante, los números de Alcántara lucían insuperables para cualquiera de los finalistas para el Cy Young.

Los seis juegos completos de Alcantara fueron la mayor cantidad en las Grandes Ligas desde los seis de Chris Sale en el 2016. El dos veces elegido al Juego de Estrellas terminó con foja de 14-9 y lanzó en siete o más episodios en 13 juegos consecutivos como abridor entre el 11 de mayo y 15 de julio, la racha más larga desde el 2014.