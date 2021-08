Jürgen Damm desmiente a periodista; admite acercamientos con América

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 16 (EL UNIVERSAL).- Jürgen Damm desmintió al periodista de la cadena ESPN, John Sutcliffe, luego de que este asegurara que el volante mexicano se había negado a llegar al América como fichaje.

El actual jugador del Atlanta United aseguró que no se negó, sino que simplemente no se dieron las cosas. Aunque dejó entrever que si existieron contactos que no llegaron a buen puerto.

"Hola @espnsutcliffe en ningún momento me negué, simplemente no se dieron las cosas, considero al Club América un equipo muy grande e importante al cual le tengo un gran respeto. Saludos", tuiteó el mexicano.

Sutcliffe mencionaba que las Águilas buscaron un intercambio con el Atlanta United, para mandar a Nicolás Castillo a la MLS y en su lugar ellos les dieran a Damm. El periodista agregó que el motivo del rechazo del mexicano, fue que está viviendo muy a gusto en Georgia.