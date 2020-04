Jürgen Damm insulta a periodista en Monterrey

Este domingo Bernard González, médico del club francés Stade de Reims, se quitó la vida durante su aislamiento por ser portador de coronavirus.

Según el diario Le Parisie, el doctor de 60 años de edad se encontraba en cuarentena tras arrojar positivo de Covid-19, al igual que su esposa. De acuerdo con la publicación del rotativo francés, Bernard González dejó una carta, en la que explica los motivos de su suicidio y la relación con la pandemia que golpea al mundo.

"Pienso en sus padres, su esposa, su familia. Él es una víctima colateral del Covid-19, estaba en cuarentena. Dejó una nota para explicar, pero no sé su contenido", señaló Arnaud Robinet, alcalde de la ciudad de Reims.

Por otro lado, David Guion, director técnico del equipo, expresó que "mi presidente me acaba de informar, es muy difícil hablar de eso, estamos en shock, dejó un escrito y no puedo hablar de eso".

Hoy en "Futbol Al Día" tendremos a la revelación de la temporada en @TigresOficial. Raymundo Fulgencio.



Este chavo va a hacer más en Tigres que Jürgen Damm, Luis Quiñones y Enner Valencia. De mí se acuerdan.



¡Los esperamos 14:30 horas! pic.twitter.com/AEW2jyhAoF — Helio H (@heliodoroh) April 3, 2020