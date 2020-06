Jurgen Damm se despide de Tigres; va a la MLS

Jurgen Damm lo hizo oficial, ha dejado de ser jugador de Tigres y todo hace indicar que continuará su carrera con el Atlanta de la Major League Soccer.

Con un emotivo video, Damm se ha vuelto un experto en utilizar las redes sociales, el extremo pidió a la gente felina que no se olvide del: "25, porque el 25 no se olvidará de ustedes".

Hace algunos meses, Jurgen Damm anunció que no renovaría con los Tigres, lo que propició que hubiera cierta tensión con algunos directivos, lo que al final se resolvió.

El veracruzano jugó cinco años con los felinos, en los cuales ganó cuatro ligas. La carta del futbolista está tasada en 2.7 millones de dólares, los cuales irían íntegros para él, al tratarse de una operación directa con el club de la MLS.