Juventus avanza a cuartos de final de la Copa Italia con victoria sobre Udinese

TURÍN (AP) — Juventus avanzó a los cuartos de final de la Copa Italia el martes con una victoria de 2-0 sobre Udinese, después de que el joven defensor Matteo Palma anotó en propia puerta y concedió un penalti.

La Juve, que ostenta el récord de más trofeos de la Copa de Italia con 15, se enfrentará a continuación al Atalanta o al Genoa, que chocan este miércoles.

Los Bianconeri tomaron la delantera a mitad del primer tiempo cuando el internacional estadounidense Weston McKennie hizo un buen trabajo por la banda derecha antes de enviar un centro rasante que Palma envió a su propia red en un intento de anticiparse a Jonathan David.

Una revisión de video en la segunda mitad detectó que Palma, joven de 17 años, había cometido una falta sobre el colombiano Juan Cabal en el área. El suplente Manuel Locatelli ejecutó el penalti resultante directamente al centro.

