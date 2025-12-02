Juventus avanza a cuartos de final de la Copa Italia con victoria sobre Udinese
El joven defensor Matteo Palma anota en propia puerta y concede un penalti en la victoria de Juventus sobre Udinese. Weston McKennie destaca con gol.
TURÍN (AP) — Juventus avanzó a los cuartos de final de la Copa Italia el martes con una victoria de 2-0 sobre Udinese, después de que el joven defensor Matteo Palma anotó en propia puerta y concedió un penalti.
La Juve, que ostenta el récord de más trofeos de la Copa de Italia con 15, se enfrentará a continuación al Atalanta o al Genoa, que chocan este miércoles.
Los Bianconeri tomaron la delantera a mitad del primer tiempo cuando el internacional estadounidense Weston McKennie hizo un buen trabajo por la banda derecha antes de enviar un centro rasante que Palma envió a su propia red en un intento de anticiparse a Jonathan David.
Una revisión de video en la segunda mitad detectó que Palma, joven de 17 años, había cometido una falta sobre el colombiano Juan Cabal en el área. El suplente Manuel Locatelli ejecutó el penalti resultante directamente al centro.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Juventus avanza a cuartos de final de la Copa Italia con victoria sobre Udinese
AP
El joven defensor Matteo Palma anota en propia puerta y concede un penalti en la victoria de Juventus sobre Udinese. Weston McKennie destaca con gol.
Serena Williams niega su regreso al tenis
El Universal
A pesar de haberse registrado en el Grupo de Pruebas Registrado Internacional, Serena Williams asegura que no tiene intenciones de regresar al tenis, dejando en duda su posible retorno a las canchas.
España se consagra en la Liga de Naciones con triunfo sobre Alemania
AP
Claudia Pina anota dos goles clave en la victoria de España sobre Alemania en un emocionante partido