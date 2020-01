Juventus triunfa en Roma y es campeón de invierno

El Juventus Turín triunfó por 2-1 este domingo en el Estadio Olímpico romano contra el Roma y se proclamó campeón de invierno de la Serie A italiana, al acabar la primera vuelta como líder, con dos puntos de ventaja sobre el Inter de Milán.



El empate 1-1 del conjunto milanés el sábado contra el Atalanta le entregaba al Juventus la oportunidad de hacerse con el liderato en solitario y los turineses la aprovecharon, al doblegar al Roma con goles del turco Merih Demiral y del portugués Cristiano Ronaldo, de penalti, antes de que el Roma recorta distancias por medio del argentino Diego Perotti, también desde los once metros.



El Juventus, que llevó este domingo una equipación completamente blanca contra un Roma que estrenó una camiseta azul por primera vez en casa, encarriló su triunfo en los primeros diez minutos, en los que se hizo con una doble ventaja gracias al primer gol juventino de Demiral y a un penalti transformado por Cristiano.



Fue una gran alegría para Demiral, incorporado el pasado verano procedente del Sassuolo y que fue preferido por cuarto partido consecutivo al holandés Matthijs De Ligt, pagado 80 millones de euros al Ajax, pero su partido se acabó al cuarto de hora a causa de una lesión en la rodilla.



Abandonó el campo poco después de que Cristiano marcara con seguridad una ingenua pena máxima concedida por el Roma, con el francés Jordan Veretout que entregó el balón en el área al argentino Paulo Dybala y que el derribó claramente.



CR7 encadenó su sexto duelo seguido viendo puerta en la Serie A y suma 14 dianas, seis menos que el máximo artillero, Ciro Immobile, delantero del Lazio.



Se sintió cómodo el Juventus en el campo ante un Roma nervioso, cuyas dificultades se agudizaron a la media hora cuando Nicoló Zaniolo, su gran figura, fue sustituido en camilla entre lágrimas por una lesión de rodilla.



Sin embargo, los hombres del portugués Paulo Fonseca tiraron de orgullo en la reanudación y recortaron distancias gracias a un penalti otorgado a través del VAR y transformado por Perotti, intratable desde los once metros (m.68).



El partido se volvió tenso, con ambos equipos que tuvieron grandes oportunidades para marcar. El Juventus perdonó con un cabezazo de Cristiano acabado fuera y vio como el árbitro anulaba un gol al argentino Gonzalo Higuaín, saltado al campo en la reanudación por Dybala.



El Roma tuvo su mejor ocasión en el tiempo añadido con el bosnio Edin Dzeko, pero su disparo desde dentro del área fue despejado por una determinante intervención de De Ligt, que salvó el 2-1 final del Juventus y le dio el liderato liguero en solitario.



No fue suficiente el gran esfuerzo final para el Roma, que perdió su segundo partido consecutivo y que fue alcanzado en la cuarta posición por el Atalanta.