Kai Havertz salva al Arsenal de la derrota

Por AP

Marzo 12, 2026 03:00 a.m.
A
Kai Havertz salva al Arsenal de la derrota

Kai Havertz volvió para atormentar al Bayer Leverkusen y sellar el miércoles el empate 1-1 del Arsenal en la Liga de Campeones.

El internacional alemán convirtió un penal a los 89 minutos ante el equipo donde comenzó su carrera e igualó la ida de los octavos de final en el BayArena.

"Conozco bien el estadio y he cobrado muchos penales desde este punto", dijo Havertz, quien dejó al Leverkusen para fichar por Chelsea en un acuerdo de 95 millones de dólares en 2020.

Los líderes de la Liga Premier se pusieron en desventaja con el gol de Robert Andrich justo después del descanso. Pero Malik Tillman cometió falta sobre Noni Madueke en el área, y Havertz remató raso para batir a Janis Blaswich desde el punto penal. "El tiempo entre el silbatazo del penal y el cobro del penal se sintió como una eternidad", dijo Havertz. "Pero al final, tienes que estar presente en esos momentos".

