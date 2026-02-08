logo pulso
Kawhi Leonard anota 41 puntos en la victoria de los Clippers sobre los Timberwolves

Febrero 08, 2026 06:37 p.m.
Associated Press (AP) — Kawhi Leonard anotó 41 puntos y capturó ocho rebotes, y los Clippers de Los Ángeles vencieron el domingo 115-96 a unos Timberwolves de Minnesota en declive.

John Collins sumó 15 puntos con un seis de nueve en tiros, y Yanic Konan Niederhauser también anotó 15 puntos. Los Clippers tomaron el control con una racha de 17-3 al cerrar el tercer cuarto.

Anthony Edwards lideró a Minnesota con 23 puntos, y Julius Randle tuvo 17. Los Timberwolves han perdido tres de sus últimos cuatro partidos, todos contra oponentes con menos del 50% de victorias. Minnesota solo encestó ocho de 33 intentos de triples y cometió 20 pérdidas de balón, siendo mantenidos por debajo de los 100 puntos por solo la segunda vez esta temporada.

Ayo Dosunmu, haciendo su debut con los Timberwolves tras ser adquirido en un intercambio con Chicago, anotó 11 puntos y logró dos robos.

Minnesota solo encestó tres de 18 intentos de triples y cometió 13 pérdidas de balón en la primera mitad. Edwards falló sus seis intentos de triples y perdió el balón cuatro veces, la mayor cantidad del equipo en la primera mitad.

