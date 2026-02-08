CELEBRA SUS 60 AÑOS DE VIDA
COMPARTE INSTANTES PLENOS DE FELICIDAD
Galeria
Carmen Zapata Perogordo cumplió con bienestar y dicha sus 60 años de vida, especial acontecimiento que celebró entre seres queridos y amigas, en un estupendo desayuno.
Emocionada, seleccionó detalles en los que imprimió su estilo.
Ahí, con ella, sus hijas Carmelita, Alejandra, María, Montse y Maríajosé Berrueta Zapata, así como sus hermanas, cuñadas y sobrinas.
Las invitadas, llegaron entusiasmadas al cálido festejo a compartir con Carmen una mañana que resultó plena de alegría, emociones y de agradables sorpresas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Le expresaron su afecto y admiración, como sus mejores deseos de bienestar y prosperidad.
Comentaron sobre algunas anécdotas y experiencias que han vivido a través de los años.
La ocasión especial, resultó ideal para fortalecer los lazos fraternales.
El festejo se prolongó con optimismo en medio de una agradable atmósfera.
¡Vaya que la pasaron bien!
no te pierdas estas noticias