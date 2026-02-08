logo pulso
OLGA ESPINOSA PRESENTÓ PABLETE, LO HAREMOS MUY BIEN

CELEBRA SUS 60 AÑOS DE VIDA

COMPARTE INSTANTES PLENOS DE FELICIDAD

Por Maru Bustos PULSO

Febrero 08, 2026 03:00 a.m.
A

Carmen Zapata Perogordo cumplió con bienestar y dicha sus 60 años de vida, especial acontecimiento que celebró entre seres queridos y amigas, en un estupendo desayuno.

Emocionada, seleccionó detalles en los que imprimió su estilo.

Ahí, con ella, sus hijas Carmelita, Alejandra, María, Montse y Maríajosé Berrueta Zapata, así  como sus hermanas, cuñadas y sobrinas.

Las invitadas, llegaron entusiasmadas al cálido festejo a compartir con Carmen una mañana que resultó plena de alegría, emociones y de agradables sorpresas.

Le expresaron su afecto y admiración, como sus mejores deseos de bienestar y prosperidad.

Comentaron sobre algunas anécdotas y experiencias que han vivido a través de los años.

La ocasión especial, resultó ideal para fortalecer los lazos fraternales.

El festejo se prolongó con optimismo en medio de una agradable atmósfera.

¡Vaya que la pasaron bien!

