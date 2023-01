Kemonito anuncia que en 2023 se retira de la lucha libre

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 7 (EL UNIVERSAL).- La lucha libre mexicana no puede contarse sin la presencia de Kemonito, quien es una de las figuras del CMLL favoritas de la afición, en esta ocasión anunció que el 2023 será el último año que lo veremos en los cuadriláteros.

"Yo quisiera durar más tiempo, pero el tiempo, los golpes y todo cobra factura. También hay que saber en qué momento retirarse para no irse mal", declaró al programa Arena W de W Radio.

Kemonito comenzó su carrera en los cuadriláteros en los años ochenta, lo hizo bajo el nombre de Alushe, siendo pareja del histórico Tinieblas. Para 2003 dejó ese personaje y se convirtió en Kemonito, marcando una época en la Arena México.

Con este atuendo el mini luchador ha acompañado a gladiadores como Místico, Negro Casas, Shocker, entre otros.

Kemonito compartió en la entrevista que para este 2023 no tiene muchos propósitos, sólo el despedirse de la afición y del ring, señaló que en el CMLL no hay alguien quien pueda heredar su personaje.

Actualmente Kemonito incrementó su popularidad por su cuenta de Tik Tok donde comparte videos bailando, mientras que en su cuenta de Facebook vende sus productos oficiales, los cuales él elabora.