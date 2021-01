Kevin Stefanski, fuera de playoffs

CLEVELAND.- Dos días después de que celebraron su regreso a la postemporada de la NFL, los Browns de Cleveland recibieron un duro golpe.

El COVID-19 marginará al entrenador en jefe Kevin Stefanski y a dos jugadores, uno de ellos seleccionado para el Pro Bowl, en el primer partido de playoffs del equipo desde la temporada de 2002.

Los Browns anunciaron el martes — exactamente 18 años después de su último duelo de postemporada — que Stefanski dio positivo por el coronavirus, que ha asolado al equipo en las últimas semanas y ahora provocó una interrupción más importante, justo cuando Cleveland se prepara para enfrentar a Pittsburgh el domingo por segunda semana consecutiva.

Hace apenas 48 horas, los Browns y sus aficionados estaban jubilosos cuando el equipo puso fin a la sequía más larga de postemporada con el triunfo 24-22 ante los Steelers, que le dieron descanso al quarterback Ben Roethlisberger y a otros jugadores para iniciar frescos los playoffs.

Ahora los Browns tendrán que aplicar los planes de contingencia que se han implementado desde que inició la pandemia.

Stefanski dio positivo, así como el guard Joe Bitonio, el receptor KhaDarel Hodge y dos integrantes del cuerpo técnico, el entrenador de tight ends Drew Petzing y el coach de defensive backs Jeff Howard.

El coordinador de equipos especiales Mike Priefer dirigirá al conjunto el domingo.

Según los protocolos de la NFL, todo el que resulte positivo en una prueba de diagnóstico deberá estar alejado al menos 10 días.

El portavoz de la liga Brian McCarthy ratificó que el partido sigue en pie para la noche del domingo en el Heinz Field en Pittsburgh. Añadió que la liga realiza el habitual rastreo de contactos para identificar posibles contactos de alto riesgo.

"Si algún jugador o personal es identificado como tal, deberán estar alejados del equipo y las instalaciones durante cinco días desde la última vez que estuvo expuesto ante un individuo positivo", dijo McCarthy en un correo electrónico a The Associated Press. "No podrán unirse al equipo y disputar el partido".

Es posible que los Browns se queden sin otros jugadores después de que completen el rastreo de contactos.

El entrenador de los Steelers Mike Tomlin, que habló durante algunos minutos con Stefanski en el campo el domingo, dijo que no le preocupaba jugar ante los Browns dos veces en ocho días.

"Tengo completa confianza en los protocolos de la NFL", advirtió Tomlin. "Trabajamos duro para adherirnos a ellos, si lo hacemos minimizamos el riesgo. Es así como pienso al respecto, entonces no voy a pasar mucho tiempo preocupándome sobre esos componentes".

Los Steelers tienen sus propios problemas de COVID-19. El cornerback titular Joe Haden y el tight end Eric Ebron se perdieron la derrota del domingo tras ingresar a la lista de COVID-19 ese día. Haden dio positivo y su estatus para la postemporada sigue en duda.

Cleveland ha sido muy afectado por el virus. Los Browns descartaron a seis jugadores, entre ellos el estelar cornerback Denzel Ward, y tres técnicos asistentes el pasado fin de semana para el que fue su partido más importante en año debido a una serie de casos positivos.