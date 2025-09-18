Kimi Antonelli busca redimirse tras críticas de Toto Wolff

BAKÚ, Azerbaiyán (AP) — Kimi Antonelli afirmó que tiene una motivación extra por corregir errores en el Gran Premio de Azerbaiyán después de que el director del equipo Mercedes Toto Wolff calificó su desempeño como "decepcionante" en la última carrera de Fórmula 1 en Italia.

"Creo que se refería principalmente a la carrera, con lo cual estoy de acuerdo, no fue la mejor. Pero lo tomé de manera positiva, como combustible para hacerlo aún mejor este fin de semana", dijo Antonelli el jueves.

Wolff fue crítico con varios aspectos del desempeño de Antonelli en su carrera en casa en Monza, donde el piloto italiano terminó noveno y quedó atrapado en la grava durante las prácticas. Wolff también sugirió que el novato de 19 años necesitaba liberarse de la carga de otros incidentes de esta temporada.

"En Monza, la razón por la que sintió que la carrera fue decepcionante, con lo cual estoy de acuerdo, es porque especialmente con los neumáticos duros cometí muchos errores de conducción. La conversación fue bastante clara, él solo quiere que tenga un fin de semana limpio para recuperar el impulso que tenía", comentó Antonelli.

Peculiar temporada de novato

La primera temporada de Antonelli en la F1 en lugar de Lewis Hamilton con Mercedes comenzó con una cosecha de puntos en cinco de sus primeras seis carreras. Logró una pole en una carrera sprint récord en Miami, pero ha decaído desde entonces.

Ha tenido su mejor desempeño en pistas fuera de Europa, incluido su único podio al terminar tercero en Canadá, y un mal desempeño en los circuitos europeos que conoce bien.

En las últimas carreras, posiblemente el mayor impacto de Antonelli en la lucha de Mercedes con Red Bull y Ferrari por el segundo lugar en el campeonato de constructores fue chocar con Max Verstappen de Red Bull en Austria y con Charles Leclerc de Ferrari en los Países Bajos.

"La temporada europea ha sido bastante dura, y ahora realmente estoy deseando que llegue la última parte de la temporada nuevamente fuera de Europa. Siempre es un poco más tranquilo y tengo un poco más de tiempo para mí mismo. Realmente estoy deseando tener fines de semana limpios y recuperar el impulso, y eso es lo que el equipo quiere", expresó Antonelli.

A medida que el rendimiento de Antonelli ha disminuido, otros novatos de la F1 han impresionado.

Isack Hadjar aumentó sus posibilidades de ascender al equipo principal de Red Bull con un tercer lugar en los Países Bajos el mes pasado, mientras que Gabriel Bortoleto ha logrado cuatro finales entre los diez primeros en las últimas seis carreras en su poco competitivo Sauber.

Russell indispuesto

Antonelli fue un reemplazo de última hora para su compañero de equipo George Russell en una conferencia de prensa realizada el jueves. La escudería informó que Russell se sentía mal y necesitaba descansar antes de las prácticas del viernes.

Russell no se ha perdido una carrera desde su debut en F1 en 2019. El piloto de reserva de Mercedes es Valtteri Bottas, el ganador de diez carreras que se unirá al nuevo equipo Cadillac junto con el mexicano Sergio Pérez el próximo año.