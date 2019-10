Kipchoge candidato al Atleta del Año

Mónaco.- La Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo (IAAF) tiene nominado al keniata Eliud Kipchoge a Atleta Mundial Masculino del Año, a pesar de no avalar su récord de maratón establecido en Viena de 1:59:40.2 horas.

Entre los 11 candidatos dados a conocer este lunes por la IAAF se encuentra Kipchoge, quien el sábado anterior, en Viena, Austria, rompió la barrera de las dos horas en esta carrera de 42 kilómetros 195 metros.

Por varias razones la IAAF no avala este récord de Kipchoge, de las que las principales son: No hubo un control de sustancias estimulantes, este maratón no fue una prueba certificada por el organismo internacional ni por la Federación de Austria, y en la carrera se utilizó un vehículo para romper el viento.

Pese a ello, la IAAF reconoce la grandeza de Eliud Kipchoge, quien sí tiene el récord mundial aceptado por el organismo, de 2:01:39 horas, impuesto en septiembre de 2018 en el Maratón de Berlín.

En la lista de nominados se encuentran el ugandés Joshua Cheptegei (10 mil metros), además de los estadounidenses Donovan Brazier (800 metros), Christian Coleman (100 metros), Sam Kendricks (salto con garrocha), Noah Lyles (200 metros) y Christian Taylor (salto triple).

También el keniata Timothy Cheruyiot (mil 500 metros), el bahamés Steven Gardiner (400 metros), el sueco Daniel Stahl (lanzamiento de disco) y el noruego Karsten Warholm (400 metros con vallas), todos ellos campeones en su prueba en el recién pasado Campeonato Mundial de Atletismo Doha 2019.