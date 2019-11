Klinsmann es nuevo entrenador del Hertha Berlín

El alemán Jürgen Klinsmann, quien fuera seleccionador de Estados Unidos, fue presentado como nuevo director técnico del club Hertha Berlín hasta el final de la temporada en sustitución de Ante Covic. El exjugador, de 55 años, regresa a la Bundesliga para tratar de levantar a un equipo que está sumergido en la lucha por el no descenso, con 11 puntos ubicados en la posición 15, luego de una racha de cinco partidos ligueros sin conocer la victoria. Klinsmann volverá a dirigir un club alemán luego de 10 años de ausencia en la Liga Alemana, luego de que entrenara al Bayern Múnich en la temporada 2008-2009, pero no pudo concluir la temporada tras goleadas ante Wolfsburgo (5-1) y Barcelona (4-0). Desde hace algunas semanas, Jürgen fue nombrado como parte del consejo de vigilancia del club berlinés, pero ante las situaciones por las que atraviesa el club, tomó las riendas hasta el final de la campaña. Como jugador, ganó la Copa del Mundo en 1990 y la Eurocopa de 1996. Posteriormente, dirigió a su selección en la Copa del Mundo 2006, en el cual quedaron en tercer lugar y en 2011 se hizo cargo de la escuadra estadunidense hasta que fue despedido en 2016, tras no clasificar a Rusia 2018. La primera prueba del técnico será este sábado 30 de cuando enfrente al Borussia Dortmund, que se ubica en el sexto sitio, con 20 unidades, en la fecha 13.