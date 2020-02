Kobe Bryant es recordado en el Juego de Estrellas

La NBA continuó con la serie de homenajes a Kobe Bryant, quien falleció junto a su hija y otras siete personas en un accidente de helicóptero, previo al partido de Juegos de Estrellas de la NBA, que incluyó videos con imágenes de diferentes imágenes de su vida, acompañada de canciones y mensajes de otros exjugadores.

El recuerdo de Bryant se inició con un mensaje de Earving "Magic" Johnson, otra leyenda de los Lakers de Los Ángeles, recordando a Kobe, quien pasó toda su carrera con los angelinos.

"Nunca vimos un jugador como Kobe Bryant. 81 puntos en un partido, 60 en el último, cinco anillos de NBA. Pero lo que me llena de orgullo cuando pienso en Kobe es que millones de personas en Los Ángeles no tiene hogar y Kobe siempre ayudaba a hogares y comedores. Además, se destacaba su pasión de ser un gran padre y esposo", sostuvo Johnson.

Luego, el homenaje continuó con una canción de Jennifer Hudson , mientras en las pantallas del United Center de Chicago se transmitía un video con diferentes momentos imágenes de la cara del ídolo. Posteriormente siguieron más canciones que recordaron al astro.

Esta fue la continuación de los reconocimientos que ha ofrecido la Liga. Hace unas semanas, en el partido entre los Lakers y Blazers, que fue el primero que se realizó desde el fallecimiento de Bryant, las butacas del Staples Center de Los Ángeles lucieron con las playeras con los números 8 y 24 en la espalda, las cifras que usó el astro de los Lakers en su carrera.

El homenaje también incluyó que los jugadores de ambos equipos guardaran silencio por ocho segundos. Este lapso también en honor al 8 que usó en su jersey con los angelinos en el principio de su carrera.

El sábado iniciaron los reconocimientos para Bryant en el fin de semana del Juego de Estrellas de la NBA. El Comisionado Adam Silver anunció que el premio al Jugador Más Valioso del encuentro sería renombrado como el exastro de los Lakers, mientras que Dwight Howard utilizó el 24 en el concurso de clavadas, lo anterior en honor a Beyant.

El accidente de helicóptero en el que perdió la vida en Calabasas, California, aún no es aclarado por las instancias políticas correspondientes.