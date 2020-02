Kobe Bryant y su hija Gianna ya fueron sepultados

El exjugador de los Lakers, Kobe Bryant y su hija Gianna de 13 años de edad fueron sepultados en una ceremonia privada el 7 de febrero.

De acuerdo con reportes de EU, los restos del padre e hija que murieron en un accidente de helicóptero el 26 de enero, fueron sepultados en Corona del Mar, California.

Las publicaciones citaron los certificados de defunción como confirmación de la ceremonia, mientras que "Entertainment Tonight" habló con alguien cercano a la viuda del exbasquetbolista, Vanessa Bryant.

"Vanessa y la familia querían un servicio privado para lamentar su pérdida", dijo la fuente a "ET". "La ceremonia fue extremadamente difícil para todos, ya que todavía les es difícil comprender que perdieron dos almas hermosas", cita el medio.

Mientras que la ceremonia privada se ha llevado a cabo, un memorial público está programado para el 24 de febrero en el Staples Center, el hogar de los Lakers. La fecha es simbólica, ya que rinde homenaje al no. 2 que llevaba Gianna y al No. 24 que Kobe usó en sus últimos años como miembro de los Lakers.

Kobe y Gianna murieron junto con otros siete pasajeros en un accidente de helicóptero.