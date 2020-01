Kobe y su esposa tenían pacto para no dejar huérfanas a sus hijas

Días después del trágico accidente de helicóptero en donde murió Kobe Bryant, su hija de 13 años Gianna y otras 7 personas, una publicación estadounidense reveló un pacto que el basquetbolista y su esposa mantenían.

Bryant y su esposa, Vanessa Laine, se habían prometido no viajar juntos en helicóptero, para que en caso de accidente, sus hijas no se quedaran completamente solas, aseguró la revista People.

En 2018, la estrella de los Lakers había explicado su decisión de viajar en helicóptero, a fin de evitar el inmenso tráfico que se genera en la ciudad de Los Angeles y poder estar más tiempo con sus hijas. "Me sentaba en el carro y me sentía atrapado. Tuve que encontrar una forma de poder entrenar y concentrarme en la cancha sin comprometer el tiempo que pasaba con mi familia".

Todos los viajes que Kobe realizó en helicóptero, los hizo en compañía de su piloto de confianza, Ara Zobayan, quien es una de las víctimas que también perdió la vida en el accidente del domingo pasado.