Kyrgios busca que se deseche cargo en su contra por agresión

CANBERRA, Australia (AP) — El tenista australiano Nick Kyrgios tenía previsto comparecer este viernes ante un tribunal de su país para solicitar que se desestime por motivos de salud mental una acusación de agresión derivada de hechos ocurridos hace dos años.

Su abogado Michael Kukulies-Smith se presentó en octubre ante un tribunal de Canberra, ciudad natal de Kyrgios, y solicitó un aplazamiento para preparar informes forenses sobre salud mental.

El magistrado Glenn Theakston aplazó el caso hasta el viernes, cuando se tiene previsto que los abogados del tenista de 27 años de edad soliciten que se desestime el cargo en virtud de un artículo de la ley de delitos locales.

Kyrgios, que alcanzó la final de Wimbledon el año pasado, comparecerá en persona por primera vez desde que fue acusado por la policía mediante citación judicial en julio de 2022.

Estaba programado que su audiencia empezara a las 2:15 p.m hora local (0315 GMT).

La ley faculta a los magistrados para desestimar una acusación si están convencidos de que el acusado padece un problema mental y en caso de que al tratar la acusación de ese modo, se beneficie a la comunidad y al acusado.

El cargo de agresión común, que conlleva una sentencia máxima de dos años en prisión, está relacionada con un incidente ocurrido en enero de 2021 que fue reportado a la policía local en diciembre de ese año.

El cargo supuestamente está relacionado con un incidente que involucra a su exnovia.

Kukulies-Smith comentó a la corte que el historial de salud mental de su cliente desde 2015 hacía apropiada la solicitud, citando una serie de declaraciones públicas hechas por Kyrgios.

En febrero del año pasado, Kyrgios habló sobre su participación en el Abierto de Australia de 2019, diciendo que lo que parecía ser un momento positivo en su vida había sido "uno de mis períodos más oscuros".

"Me sentía solo, deprimido, negativo. Estaba abusando del alcohol, las drogas; alejé a mi familia y a mis amigos", escribió en Instagram. "Sentía que no podía hablar o confiar en nadie. Esto fue resultado de no abrirme y de negarme a aprender de mis seres queridos y simplemente obligarme poco a poco a ser positivo".

Kyrgios también habló sobre sus problemas de salud mental durante su camino hasta la final de Wimbledon y los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos.