Kyrie Irving propone a otros jugadores de la NBA crear su propia liga

En medio del plan de aislamiento que la NBA emprenderá en julio para reactivar su temporada, un grupo de jugadores encabezados por Kyrie Irving se han planteado la idea de formar su propia liga.

La estrella de los Nets de Brooklyn, Kyrie Irving, propuso en un chat que tiene con otros jugadores deshacerse de la NBA y emprender su propio torneo.

Irving ha liderado a un sector de basquetbolistas que no están de acuerdo con viajar a Orlando para asilarse y retomar la campaña con la pandemia del coronavirus aún sacudiendo Estados Unidos.

El "New York Daily News" reportó que el plan no era necesariamente en respuesta al proyecto de NBA en Disney.

Taylor Rooks de "Bleacher Report" publicó un informe similar, y agregó que Irving al parecer dejó el chat de grupo en cuestión después de que surgieron informes de su propuesta.

Un grupo de más de 80 jugadores discutieron el asunto en una conferencia telefónica la semana pasada, con Irving diciendo que prefería fuertemente centrarse en el movimiento contra la injusticia racial que ha surgido tras el asesinato de George Floyd.

La muerte de Floyd parece estar pesando mucho sobre Irving, quien no jugará en Disney World de ninguna manera después de someterse a una cirugía de hombro que termina la temporada.