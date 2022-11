La actividad de mexicanos en Europa antes de reportar con el Tri

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 10 (EL UNIVERSAL).- La Selección Mexicana ganó, gustó y goleó a Irak en el penúltimo amistoso antes de disputar la Copa del Mundo. Sin embargo, fue sin la presencia de algunos jugadores como Andrés Guardado, Santiago Giménez y Diego Lainez, que disputaron esta tarde los partidos correspondientes a su club.

Andrés Guardado no tuvo minutos en la derrota por 3-0 del Betis contra el Valencia. "El Principito" encendió la polémica previo al partido con declaraciones donde el jugador considera que en México se lo ve "como un dinosaurio" y que en Europa lo respetan más.

Por el otro lado, Santiago Giménez disputó 32 minutos en la victoria del Feyenoord por 1-0 sobre el Cambuur. Sin embargo, el Bebote no pudo aportar gol ni asistencia.

Por último, Diego Lainez convirtió el gol del triunfo para el Sporting Braga sobre el Moreirense por 2-1. "Factor" es uno de los jugadores que está en la línea delgada de ir o no al Mundial por la falta de minutos, y esta jornada, el tiempo que disputó lo hizo valer con la anotación a dos minutos del final.