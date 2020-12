La altura de Callum Smith, no le da miedo a Saúl Álvarez

Los 191 metros de estatura de Callum Smith, no le intimidan y ni le quitan el sueño al boxeador mexicano Saúl Álvarez, porque tiene la "experiencia y la capacidad para vencerlo" este sábado 19 de diciembre en el estadio Alamodome de San Antonio, Texas.

"Estamos listos para esto, ya sabíamos lo de la estatura, no es nada nuevo. Creo que tengo las capacidades boxísticas y la experiencia para poder adaptarme ante un peleador como Callum Smith", señaló "Canelo" previó al día de medios.

"Canelo" sabe que si los dos púgiles muestras sus mejores golpes y habilidades en los primeros asaltos del combate, los espectadores y los especialistas en el boxeo, pueden considerarlo como el mejor evento del año.

"Porqué no pensarlo así, es una pelea que se puede dar, la "pelea del año". Es un peleador que le gusta dar buenas peleas. Esto tiene que ser parte de los dos, para que sea una buena pelea y me gusta el estilo que tiene. Puede ser la pelea del año".

El boxeador Azteca está consciente que por la pandemia de covid-19, mucha gente tendrá que disfrutar el evento por televisión. Solo 12 mil espectadores estarán presentes en un estadio para 70 mil, respetando las medidas sanitarias. Por lo que tendrán que dar una buena función para que se reactiven poco a poco las noches boxísticas.

"Ya estamos aquí, me siento muy contento. Obviamente es un poquito diferente lo que hemos vivido, pero debemos adaptarnos a todo. Ha sido un año muy difícil para todos y ahora lo que queremos es ir poco a poco reactivando esto (combates). Es una arena de 70 mil y entrarán 12 mil personas, todo con su distancia. Debemos reactivarlo y seguir viviendo al 100 por ciento", finalizó Saúl Álvarez.

Los cetros de las 168 libras de la Asociación Mundial de Boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo estarán en juego este 19 de diciembre en el enfrentamiento entre Saúl Álvarez y Callum Smith.