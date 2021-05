La batalla Hamilton-Verstappen apenas ha comenzado

Tres reñidos grandes premios, cargados con combatividad para defender posiciones y rebasamientos agresivos, han marcado un vibrante inicio de la temporada de la Fórmula Uno.

En un bando, está el veterano Lewis Hamilton a la caza de un octavo título, una hazaña que nadie ha conseguido hasta ahora. Pero Max Verstappen ha salido decidido a frenarle.

La victoria de Hamilton el domingo en el Gran Premio de Portugal fue la segunda del británico en la temporada y la 97 en su rutilante trayectoria.

El circuito de Algarve mantuvo el mismo orden establecido este 2021.

Hamilton y Verstappen han acaparado las primeras dos posiciones en las tres primeras carreras, con Verstappen victorioso en la otra tras quedar a un suspiro del triunfo en el inicio del campeonato en Bahréin.

"Cuando sabes que puedes ir al límite absoluto, uno se libera para competir a tope", dijo Verstappen. "Siempre he tenido ese convencimiento con Lewis, que nos vamos dar el margen suficiente".

Para ganar el domingo, la pericia de Hamilton en un par de rebasamientos marcaron la diferencia en Portugual. Aumentó a ocho puntos su ventaja al frente de la clasificación de pilotos su empeño por dejar atrás al siete veces campeón Michael Schumacher y quedar único dueño del récord histórico.

Un campeonato tan peleado era lo que los aficionados del automovilismo anhelaban tras siete años del monopolio de Mercedes en los títulos de pilotos y constructores.

"Es una cuestión de respeto, y creo que ambos somos muy competitivos, pero honestos", dijo Hamilton. "Creo que eso es lo que permite tener carreras excepcionales y excepcionales pilotos. Me parece que vamos a seguir haciéndolo de manera limpia y siempre al límite".

Durante un momento el domingo, Hamilton llegó a rezagarse al tercero puesto, pero el británico exhibió su clase en la vuelta 20 de 66 para adelantar a Verstappen y a Valtteri Bottas, su compañero de Mercedes.

Nico Rosberg, el único hombre en los últimos siete años capaz de impedirle a Hamilton salir campeón, describió como "fenomenal" la carrera de su excompañero de Mercedes en Portugal.

"Es un poco divertido porque Max Verstappen está empezando a entender comprender cada vez mejor lo bueno que es Lewis Hamilton", reflexionó Rosberg en Sky Sports.

Cuando se le preguntó sobre los comentarios de Rosberg en la rueda de prensa tras la carrera, el holandés respondió con buen humor.

"No necesito que Nico me haga darme cuenta de lo bueno que es Lewis", dijo Verstappen. "Ya sé que es muy bueno, porque de lo contrario no se pueden ganar tantos campeonatos".

Hamilton y Verstappen volverán a la carga en el Gran Premio de España este domingo.

"Ninguno de nosotros se engaña, todos sabemos que será una batalla ardua y que cada día tendremos que dejarlo absolutamente todo para estar a la altura", dijo Hamilton. "La presión es inmensa".

"Así será durante el resto de la temporada. Una tremenda batalla entre Mercedes y Red Bull y ha quedado claro que seguirimos así hasta la última carrera... "Me imagino que al final estaremos hartos los unos de los otros".