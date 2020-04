La campeona de judo Vanessa Zambotti, contagiada de COVID-19, muestra mejoría

La mexicana Vanessa Zambotti, campeona panamericana de judo del 2007, anunció este domingo sentir mejoría y en camino de la curación de la COVID-19, el virus que la atacó a mediados de la semana pasada.



"Las noches anteriores fueron horribles, pero ya he podido dormir una o dos horas. La fiebre, que las veces anteriores llegó a 39,5 grados, bajó a 38,5 y se bajó rápido la deportista retirada, medallista de Copas Mundiales.



Zambotti, originaria de Chihuahua, en el norte del país compitió en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012 y Rio de Janeiro 2016, sin embargo es más recordada por haber derrotado en los juegos continentales del 2007 a la favorita cubana Ibis Dueñas para ganar oro en los Juegos Panamericanos de Rio.



"Anoche me trajeron un mango y como no había podido comer bien, me supo rico, ya hoy desayuné y pude oler mejor la comida", señaló.



Zambotti comenzó a sentir dolores musculares, dolor de cabeza y de garganta el jueves de la pasada semana, después de lo cual fue diagnosticada con coronavirus, padecimiento que han sufrido 8.261 mexicanos, de los cuales se han curado 3.087 y han muerto 686.



"Este virus está cabrón, pero sigo los tratamientos en espera de que todo salga bien", indicó en sus redes sociales.



La peleadora retirada de 38 años, ganó otras dos medallas en Juegos Panamericanos, bronce en Guadalajara 2011 y plata en Toronto 2015 y más de una decena de preseas en campeonatos continentales de su deporte.



Según comentó, la judoca pasa la convalecencia en su casa de la Ciudad de México, ayudada por una de sus compañeras que la atiende y la alimenta con precauciones para no ser contagiada.



"Agradezco el cariño de la gente, aunque no he podido contestar todos los mensajes de solidaridad", dijo Zambotti, una de las deportistas mexicanas más queridas de los últimos años.