La Copa del Mundo con la que festejó Messi en Qatar era falsa

CIUDAD DE MÉXICO, enero 2 (EL UNIVERSAL).- La Copa del Mundo 2022 en Qatar nos presentó miles de historias. Selecciones que dieron sorpresa, partidos memorables que repasaremos con nostalgia en unos años y por supuesto, la merecida consagración de Lionel Messi, el futbolista llamado a ser el mejor de todos los tiempos. Sin embargo, la celebración de "la Pulga" presenta una curiosidad. La Copa que levantó frente a la afición y que se volvió la imagen más likeada de las redes sociales... era falsa.

74 millones de 'Me gusta' y las lágrimas de tantos millones más en todo el mundo acompañan el momento en el que el astro argentino pudo romper la sequía de 36 años sin levantar la Copa del Mundo para Argentina. Fernando de la Orden, fotógrafo de los periódicos "Clarín" y "Olé" del país sudamericano, fue el encargado de develar la verdadera historia.

Tras publicar una foto en la que Di María y "la Pulga" festejan con la Copa entre risas, un grupo de seguidores suyos le empezó a preguntar cuál fue el diálogo entre el jugador del PSG y el de la Juventus, a lo que Fernando contestó que "el Fideo" le contó al capitán de la Albiceleste que habían dado la vuelta olímpica con un trofeo falso. Dicha publicación fue vista por dos personas, Paula Zuzulich y Manuel Zaro, quienes llevaron una réplica de la Copa a Qatar y la metieron al campo de juego hasta llegar a manos de los protagonistas.

"Llegó el día de la final y llevamos la copa al estadio guardada en la mochila para que no se vea. Después del último penal sacamos la copa y empezamos a festejar. En un momento pasa un familiar de Paredes y le gritamos que queríamos que Leandro nos firmara la copa. Después de que terminó el partido empezamos a ver fotos y el recorrido que había hecho nuestra copa. Aún no sabíamos que era la que Leo había levantado. Poco a poco fuimos mirando, con amigos también que nos mandaban fotos, hasta que empezamos a ver detalles de la parte de abajo, que tiene marcas específicas, y fuimos descubriéndolo. Luego lo confirmamos, ésta es la copa con la que Messi dio la vuelta y es la más likeada del mundo" comentó la pareja oriunda de La Plata.