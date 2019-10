La Copa Mercedes-Benz será solo de cuatro

Hugo Oliveras de Quaker State, Salvador de Alba de Sidral Aga-Red Cola, Michel Jourdain Jr. de Bitfoliex y Homero Richards de Grupo Zapata, fueron los que marcaron el ritmo hoy durante las prácticas de la Copa Mercedes-Benz.

Si bien Jourdain no salió al segundo entrenamiento por problemas mecánicos, dijo que no son de consideración. Los que llegan a tierras potosinas en busca de dar caza a Salvador en el campeonato, se mostraron preocupados por el ritmo que impuso el tapatío.

En lo que se refiere a los Tractocamiones Freightliner la sorpresa la dio María José Rodríguez que en la segunda práctica se ubicó entre los tres más rápidos de la categoría. Otros que destacaron fueron Jourdain, De Alba y Baca, hay que recordar que en Monterrey este último subió al podio y dijo que llega a San Luis por una victoria.

Por otra parte, en la F-1800 fue José Arellano quien se mostró como el candidato más serio para cruzar la meta en la primera posición, mientras que Reyna se ubicó entre los cuatro más rápidos.

Juan Pablo Rosas destacado piloto de la categoría Mexbike, reapareció hoy en el Autódromo del Parque Tangamanga II de San Luis Potosí.

"Las motos son un show impresionante y en tierras potosinas creo que darán un espectáculo sensacional, este deporte es mi pasión y en cada competencia pongo lo mejor de mí, a veces se logran los objetivos fijados, pero también en ocasiones nos vamos con tristeza", comentó Juan Pablo.

Rosas quien ya sabe lo que es pelear para el máximo galardón en virtud que hace algunas temporadas estuvo encabezando las posiciones durante algunas fechas, dijo que es hora de volver a ubicarse entre los mejores.

"La categoría es muy competitiva y eso no me preocupa porque ya pude demostrar que tengo condiciones para figurar entre los primeros, por trabajo no hemos parado y voy con todo al Tangamanga II", expresó.

Rosas comentó además que está listo para realizar unas buenas carreras lo que resta de la temporada y recuperar su nivel: "El campeonato de hace años no lo perdí por falta de condiciones, sino por un accidente y otros aspectos que ya pertenecen al pasado, ahora miro hacia adelante y como dije anteriormente quiero llevarme de San Luis Potosí un buen resultado".

En lo que se refiere a la categoría expresó que sin lugar a dudas es la que brinda lo mejor del motociclismo mexicano y que no hay dudas que el público potosino verá de pie las acciones de la misma, porque siempre andan al límite.