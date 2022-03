La del ADSL entre las barras más peligrosas del fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 7 (EL UNIVERSAL).- La violencia en el futbol desafortunadamente no es algo nuevo. Muchos de estos actos son provocados por las "Barras Bravas" o "grupos de animación". El fin de semana pasado se vivió una de las más grandes tragedias en un estadio de futbol mexicano cuando los aficionados del Querétaro golpearon brutalmente a gente del Atlas.

Cada equipo de la Liga MX cuenta con sus grupos de animación, pero hay algunos de ellos que disfrazan la violencia con su pasión por el futbol o su equipo. Una de ellas es la protagonista del escándalo más reciente, se trata de La Resistencia Albiazul.

Resistencia Albiazul (Querétaro)

La golpiza contra afición del Atlas no es la primera en la que se ve inmiscuida esta barra. En San Luis en el 2019 provocaron una fuerte trifulca que igualmente terminó en una invasión de campo, pero las batallas también las protagonizaron en la etapa del club en la Liga de Ascenso.

Barra 51 (Atlas)

También suele ser de peligro. En repetidas ocasiones han protagonizado broncas dentro y fuera del estadio Jalisco y muchas veces han sido ante los seguidores de las Chivas.

La Adicción (Rayados) y Libres y Lokos (Tigres)

Sin duda las aficiones más fieles y pasionales que hay en el país son las de Monterrey, donde los actos violentos no son desconocidos. Por parte de Rayados está La Adicción, de Tigres son los Libres y Lokos. Ambas barras se han enfrentado a un nivel de salvajismo, como en 2018, donde aún lejos del estadio se encontraron provocando varios heridos.

La Guerrilla (Atlético de San Luis)

El Atlético de San Luis tiene a La Guerrilla. Esta barra es una de las más hostiles de México. También fue parte de aquella bronca con aficionados del Querétaro y recientemente en un partido contra Tigres se escucharon varias detonaciones de arma en las inmediaciones del estadio Alfonso Lastras.

Las barras de los grandes de la Liga MX

La Irreverente de Chivas, La Monumental y Ritual del Kaoz del América y La Rebel de Pumas, son barras que también son peligrosas. Han sido partícipes de grandes hechos violentos en la historia del futbol mexicano, pero que por tratarse de aficiones numerosas y de tres de los cuatro grandes de la Liga MX, las autoridades le ponen más control a sus operativos para que la violencia no manche al espectáculo deportivo.