La disculpa de Rodrygo a Neymar

La eliminación de la Selección de Brasil de la Copa del Mundo de Qatar 2022 generó mucha tristeza en la afición brasileña, sentimiento que llegó a los jugadores que días después de lo sucedido ante Croacia compartieron su sentir.

Uno de ellos fue Rodrygo Goes, elemento del Real Madrid que falló su cobro en la decisiva tanda y con ello privó del sueño de ser campeón a Neymar, jugador que puso en duda su continuidad con el cuadro pentacampeón.

Decisión que de inmediato provocó tristeza en la plantilla, especialmente en el juvenil elemento merengue, quien mediante WhatsApp le pidió disculpas a Neymar por evitar que alcanza su mayor sueño.

"Perdón por todo y por posponer tu sueño. Espero que sigas en la selección para conseguirlo juntos", escribió Rodrygo

A lo que el jugador del PSG respondió insistiendo en que no debía disculparse y agregó que entre los dos practicarán penales para el futuro.

Neymar, quien no pudo contener las lágrimas al lado de Dani Alves y Thiago Silva, también compartió un mensaje para ambas figuras de la selección.

"Tenía muchas ganas de darles este Mundial, Tú (Thiago Silva), Dani y yo lo merecíamos mucho", finalizó la exfigura del FC Barcelona.