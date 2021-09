La FMF espera sanción para el Wolverhampton

México.- La Federación Mexicana de Futbol no se quedará con los brazos cruzados en el caso de Raúl Jiménez y la negativa del Wolverhampton de cederlo a las eliminatorias mundialistas en esta Fecha FIFA.

Gerardo Torrado, director deportivo de la Federación Mexicana de Futbol, mencionó que presionarán en FIFA y en donde deba hacerse, para que este tema no se repita, porque se tiene el derecho de tener a estos futbolistas.

"Llegaremos a las últimas instancias con la FIFA, queremos que el ´Tat´a (Gerardo Martino), tenga a todos los jugadores que él convoque y los clubes están obligados a cederlos y si no se da, - como fue con Raúl Jiménez-, hay sanciones que se pueden dar".

La FMF anunció que Jiménez no estará en los juegos contra Jamaica, Costa Rica y Panamá, debido a la iniciativa del gobierno británico, de no ceder a futbolistas que tengan que viajar a países marcados en tojo en temas de Covid, como lo es México, asimismo se señaló que el club inglés no podría utilizar al delantero, hasta cinco días después del término de la Fecha FIFA.

Sobre el primer partido ante Jamaica, el cual se desarrollará puerta cerrada, debido a la sanción de FIFA por los gritos discriminatorios, el directivo comentó que se extrañará: "El aliento que te pueda dar la afición. Entendemos que será a puerta cerrada, pero respetaremos al rival desde sus fortalezas y debilidades... Queremos empezar con el pie derecho esta eliminatoria".