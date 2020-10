La FMF ha perdido el 50% de sus ingresos en 2020: Yon de Luisa

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), reconoció que debido al Covid-19, los ingresos han caída en un 50 por ciento, pero se espera que al término del cuatrienio, se puedan recuperar.

En entrevista a W Deportes, De Luisa indicó: "La pandemia nos ha afectado. El 2020 ha sido un año muy complicado, hemos tratando de sobrellevarlo con algunos recortes al gasto. Pero esperemos que en el cierre del cuatrienio, en el 2022, se nivele todo, con la aparición de la vacuna".

SELECCIÓN. Para esta recuperación, mucho tiene que ver la Selección Mexicana, que en el 2021, tendrá mucha actividad. "En el 2020 se perdieron muchos partidos, pero la gira que tuvimos por Países Bajos, y la que vamos a tener con Austria ha sido una gran forma de recuperación.

Pudimos tener estos juegos contra Argelia y ahora frente a Corea y Japón, por los atrasos que hubo en las eliminatorias de sus confederaciones, esperamos que para el 2021 podamos recuperarnos también en ese sentido".

El calendario de la Selección el próximo año comenzará en marzo, "con amistosos que ojalá los podamos celebrar en los Estados Unidos, en junio tendremos el Final Four y quizá espacio para otros juegos y en julio participaremos en la Copa Oro".

Después del torneo de la Concacaf, "iniciaremos las eliminatorias mundialistas, que serán complicadas en calendarización, pero la FIFA ha dispuesto tener Fechas FIFA triples aumentando un día más de concentración, así no se afectaría a los clubes".

PREOLÍMPICA. Se espera que para octubre, la Selección Preolímpica también tenga un juego de preparación, "y en marzo el torneo clasificatorio se realice en Guadalajara. La Concacaf lo tiene confirmado así, no ha dicho nada al respecto, así que deje realizarse en Guadalajara".

FIFA GATE. Sobre las publicaciones que Mexicanos Contra la Corrupción ventiló, acusando a la FMF de participar en el FIFA GATE durante la época de Justino Compeán como presidente, Yon de Luisa dijo.

"Es una acusación vaga. Nosotros nos ocupamos de la situación y no solo preguntamos auditamos esos años y sí encontramos pagos a la empresa Traficc pero por colocación de vallas publicitarias en juegos de México en el extranjero. Todas con factura. Me gustaría que la acusación no sea tan vaga. Y se preguntará por qué en México esto no se puede, porque los derechos de selección se venden concentrados a nuestros socios Televisa y TV Azteca y cuando están firmados, el presidente de la Federación no puede meterse".