La importancia de César Montes en el Espanyol de Barcelona

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 9 (EL UNIVERSAL).- El central mexicano César Montes lleva menos de dos meses en Barcelona, pero su impacto en la defensa del cuadro blanquiazul ha sido inmediato y su gran rendimiento le ha asegurado un puesto en el once inicial.

César Jasib Montes Castro (25 años), apodado "El Cachorro", llegó al Espanyol procedente de Rayados de Monterrey en el mercado de invierno. El joven jugador ya estuvo a punto de recalar en las filas pericas en verano, pero finalmente no se dieron las condiciones necesarias.

En la última ventana de fichajes sí se hizo efectivo su traspaso, siendo el fichaje más caro (8 millones de euros) de toda La Liga de España en este mercado. El trato entre los clubes es una cesión con opción de compra obligatoria en verano. El futbolista firmó hasta 2028.

"El Cachorro" ha estado siete años en el Monterrey de La Liga MX y es internacional con su selección, con la que jugó de titular los tres partidos que disputaron en el Mundial de Qatar.

El central azteca ha llegado con un objetivo claro, mejorar la defensa del Espanyol, que hasta su llegada se había mostrado como uno de los equipos más endebles de España. El cuadro perico solo había ganado dos partidos de quince y había encajado 23 goles.

El técnico del cuadro catalán, Diego Martínez, ha hecho jugar a Montes en todos los encuentros desde que llegó. El primero fue el enfrentamiento contra el Celta de Copa del Rey, menos de una semana después de su llegada, y el futbolista salió de titular en un partido que ganarían 3-1.

El siguiente partido contra el Girona (2-2), el primero de Liga para "El Cachorro", fue el único en el que no salió de titular, aunque sí tuvo minutos. Después ha encadenado cuatro partidos en el once inicial. Victoria ante el Getafe (1-2), victoria contra el Betis (1-0), derrota en el campo del Almería (3-1) y empate con Osasuna (1-1).

En este último partido, César Montes chocó con el delantero croata Ante Budimir en el minuto 38 y tuvo que ser sustituido. El club asegura que evoluciona favorablemente, aunque aún no se sabe si podrá jugar contra la Real Sociedad en el próximo duelo liguero, que se disputará el lunes 13 en el RCDE Stadium.

Lo que está claro es que su fichaje ha tenido un gran impacto en el equipo. Desde su llegada el Espanyol ha ganado los mismos partidos (2) que durante los meses anteriores de competición. En 2023, el cuadro blanquiazul ha sumado 8 puntos, lo que le coloca como el octavo mejor equipo del año. Dos victorias, dos empates y una única derrota.

Su gran nivel defensivo ha mejorado a toda la zaga perica. Su compañero en el eje central de la defensa, "El Lele" Cabrera, está recuperando su mejor versión al lado del mexicano. Con César Montes parece que el Espanyol por fin ha encontrado una defensa titular de garantías que sume más que reste.