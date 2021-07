La japonesa Hataoka declarada campeona del Marathon LPGA Classic

Sylvania (Ohio, EE.UU.), 11 jul (EFE).- La japonesa Nasa Hataoka fue declarada ganadora del Marathon LPGA Classic cuando la ronda final del domingo fue cancelada por una lluvia intensa e implacable que no cesó en todo el tiempo.

Hataoka, de 22 años, tenía una ventaja de 6 golpes sobre las estadounidenses Elizabeth Szokol y Mina Harigae. Ganó por cuarta vez en el LPGA Tour.

La ronda final comenzó a las 7 a.m. con la esperanza de vencer a la lluvia. Eso duró solo unas pocas horas antes de que Highland Meadows se empapara, y pronto se volvió en un campo donde no se podía competir.

Donna Mummert, la gerente senior de reglas y competencia de la LPGA, dijo que los greens fueron el primer problema cuando el torneo intentó reanudarse.

A media tarde, eran las calles las que estaban tan empapadas que la LPGA no tuvo más remedio que terminar el torneo.

La LPGA dijo que el pronóstico no era favorable para un final del lunes, y no ayudó que el Campeonato de Evian, el cuarto mayor de la LPGA del año, esté programado para comenzar el miércoles.

La estadounidense Danielle Kang, la campeona defensora, hizo birdie en el tercer hoyo para acercarse a ocho tiros y quería ver a la LPGA adquirir más recursos para poder manejar el clima.

"Quedan 18 hoyos de golf", dijo Kang. "Jugué tres de ellos. Siempre veo los torneos de golf como de 72 hoyos, así que cuando no llegamos a terminar 72 hoyos ... y no es culpa de la LPGA, no es culpa de nadie. A veces no tenemos suficiente recursos."

No dio más detalles sobre qué recursos podrían haber marcado la diferencia.

El torneo fue un evento de 54 hoyos a principios de la década de 1990.

Hataoka perdió en un playoff ante la joven filipina Yuka Saso en el Abierto de Mujeres de Estados Unidos el mes pasado. Su última victoria en el LPGA Tour fue el Kia Classic en 2019, aunque ganó dos veces en el LPGA de Japón más tarde ese año.

En cuanto a la actuación de las jugadoras españolas que superaron el corte, la veterana Carlota Ciganda fue la mejor al tener un acumulado de 207 (-6) después de haber completado los 54 primeros golpes que la dejaron en el puesto 33, que compartió con otras tres jugadoras.

Su compatriota Nuria Iturrioz también tuvo su mejor desempeño en la jornada del sábado y eso le valió para llegar a la última ronda con 208 golpes (-5) para subir hasta el puesto 37, empatada con otras ocho golfistas.

Mientras que Azahara Muñoz quedó con 209 impactos, que la dejó en el puesto 46, compartido con tres jugadoras más.